Haval Jolion возглавил рейтинг популярных кроссоверов до 2,5 млн рублей в России

Первое место среди кроссоверов стоимостью до 2,5 млн рублей в октябре занял Haval Jolion: 7,1 тыс. сделок. К сентябрю 2026 года продажи прибавили 18%, но до рекордного октября 2025-го модель не дотянула – минус 20%. В такой бюджет вписываются только переднеприводные версии. Если покупателю достаточно базовой комплектации с механической коробкой, можно сэкономить до 500 тыс. рублей.

Tenet T4L привлек 6,3 тыс. покупателей, а его продажи выросли на 29% за месяц. Цена начинается от 2,2 млн рублей; даже топовая «Прайм» не выходит за 2,5 млн. Модель построена на базе Chery Tiggo 7 первого поколения, поэтому она заметно просторнее младшего Tenet T4. Благодаря этому производитель смог перевести более статусный T7 в диапазон 2,6-3,2 млн рублей, подняв его стоимость примерно на 200 тыс.

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Замыкает первую тройку Lada Niva Travel – 3,9 тыс. сделок. Месячный рост составил 8%, что соответствует общей динамике рынка. Годовой прирост в 22% обеспечило недавнее появление версии с двигателем 1,8 л. Рекомендованная цена – от 1,4 млн рублей, однако дилеры редко продают автомобиль дешевле 1,7 млн. Пятидверная Нива продавалась бы лучше, если бы у нее была автоматическая трансмиссия.

Классический вседорожник Lada Niva Legend в октябре выбрали 3,4 тыс. покупателей. За месяц результат снизился на 3%, за год – на 12%. Полувековая конструкция и аскетичный салон не мешают модели оставаться уникальным предложением в диапазоне 1,2-1,3 млн рублей.

Между двумя «Нивами» расположился Belgee X50+: 3,8 тыс. сделок и +17% за месяц. Рекомендованная цена – 2,2 млн рублей, но высокий спрос позволяет дилерам продавать его в среднем за 2,4-2,5 млн.

В октябре в число востребованных бюджетных кроссоверов вошел Haval M6. За месяц продажи выросли на 15%, зато год к году упали на 52%. Предложения дешевле 2 млн рублей практически покинули рынок. Китайской модели, разработанной около десяти лет назад, все труднее конкурировать в сегменте 2,2-2,5 млн рублей, особенно на фоне растущего числа новых, более привлекательных аналогов.

Новички и динамика рынка

Среди новичков выделяется Jeland J6: 2,3 тыс. сделок и +10% за месяц. Кроссовер выпускают на заводе АГР. Еще весной 2026 года об этой марке мало кто знал, так что старт бизнеса получился очень успешным.

Продажи Omoda C5 в октябре выросли на 88% – до 2 тыс. единиц. Весеннее обновление модели задало динамику, а дополнительным стимулом стала стартовая цена от 2,3 млн рублей. В дальнейшем кроссоверы марки будут продаваться в России под брендом Jeland, а их производство локализуют под Санкт-Петербургом.

Десятку лидеров замыкают Haval H3 и Jetour Dashing – по 1,8 тыс. проданных единиц. Во второй половине топ-20 разместились Belgee X70 и Changan Q05, каждый из которых привлек свыше тысячи покупателей. Tenet Plus L4, Evolute I-Joy и «Москвич 3» показали результат от 500 до 700 сделок. Kia Seltos и Changan CS35 выбрали около 400 покупателей. Продажи УАЗ «Патриот», Belgee X50 и Jaecoo J6 увеличились на 200-300 единиц.

Совокупные продажи топ-20 кроссоверов в ценовом сегменте до 2,5 млн рублей в октябре составили 41,3 тыс. единиц. Прирост к сентябрю – 16%, или 5,7 тыс. сделок. Для сравнения: весь авторынок за тот же период прибавил только 8%. На фоне сокращения выдачи автокредитов почти на 5% к сентябрю и на 20% в годовом выражении, а также временной приостановки госпрограмм спрос закономерно сместился в наиболее бюджетный сегмент, отмечают аналитики.

«Средняя цена нового автомобиля в текущем году держится в диапазоне 3,3-3,6 млн рублей. Поэтому к моделям, которые позволяют сэкономить, но сохранить форм-фактор кроссовера, приковано особое внимание покупателей. Ряд моделей уходит с рынка, другие смещаются в более высокую ценовую категорию. Тем не менее в конце года, чтобы выполнить план продаж в штуках и улучшить оборачиваемость складов, дистрибьюторы постараются удержать привлекательные цены. При стабильном курсе рубля в декабре продажи бюджетных кроссоверов могут вырасти еще на 10-15%, а сам сегмент – увеличиться до 45-47 тыс. сделок» – такую оценку в беседе с «РГ» дал руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

О набирающем популярность в России кроссовере, который получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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