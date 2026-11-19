Госдума РФ одобрила размещение мобильных АЗС и автомагазинов на трассах

Госдума в первом чтении поддержала правительственную инициативу, которая открывает дорогу мобильной торговле и сервису вдоль трасс. Трансляция заседания шла на сайте нижней палаты парламента.

Список того, что разрешат размещать у дорог, получился широким: автомагазины, автолавки, фудтраки, автоцистерны и мобильные АЗС. Все они попадут под новое понятие – мобильные объекты дорожного сервиса, сокращенно ОДС. Так в документе названы транспортные средства, оборудованные для оказания услуг участникам дорожного движения.

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Место для них – специальные площадки отдыха вдоль автомобильных дорог. Правда, просто приехать и встать там не выйдет: потребуется письменное согласие владельца трассы. Без такого разрешения мобильную точку обслуживания размещать нельзя.

Поправки, которые предусматривает законопроект, касаются двух законов – об автомобильных дорогах и о государственной компании «Российские автомобильные дороги». Внести документ на рассмотрение предложило Правительство России.

По мнению авторов, в выигрыше окажутся все. Водители и пассажиры во время остановки смогут получить нужные услуги, не съезжая далеко в сторону от маршрута. Малому и среднему бизнесу новшество дает возможность работать у дорог без затрат на строительство стационарных объектов – а для небольших предпринимателей это, по сути, заметное подспорье.

О том, как следить за чистотой обочин, «За рулем» уже рассказывал.

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