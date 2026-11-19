Mercedes-Benz остановил инвестиции в немецкие заводы: прибыль упала на 49%

Далеко не в лучшей форме сейчас Mercedes-Benz. Каковы же причины кризиса немецкого автоконцерна и как компания собирается из него выходить?

Инвестиции в немецкие заводы заморожены

В ноябре Mercedes-Benz приостановил все инвестиции в свои немецкие заводы. Рассматривается и закрытие отдельных предприятий – об этом стало известно из служебной записки для сотрудников. Решение связано с тем, что руководству не удалось договориться с производственным советом и профсоюзом о сокращении затрат на оплату труда.

Глава производственного подразделения Mercedes Михаэль Шибе заявил: компания совместно с руководством приняла решение остановить новые вложения в немецкие площадки. Причем еще в сентябре он предупреждал сотрудников, что два завода могут закрыть, если добиться снижения расходов не получится.

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Член правления Бритта Зигер отмечает, что такого сценария хотели бы избежать: «Мы все хотим любой ценой избежать закрытия предприятий. К сожалению, теперь нам необходимо более подробно изучить этот вариант».

Кечкемет как альтернатива Германии

Один из способов снизить расходы Mercedes-Benz видит в переносе части производств из Германии в другие европейские страны. Летом Михаэль Шибе заявил Handelsblatt, что компания не исключает закрытия немецких предприятий и расширения мощностей за рубежом. Ключевой площадкой в этой стратегии стал завод в венгерском Кечкемете.

По словам Шибе, производственные затраты там примерно на 70% ниже, чем в Германии. Кстати, и рабочее время сотрудников продолжительнее. «Нам придется перенести еще больше рабочих мест за границу. Но это может привести к закрытию заводов в Германии», – предупредил он.

Одновременно Mercedes предлагает увеличить рабочую неделю на немецких предприятиях с 35 до 40 часов без повышения зарплаты. Систему дополнительных выплат тоже планируют пересмотреть.

Забастовки и переговоры с IG Metall

Попытки сократить расходы осложняются противостоянием с профсоюзами. 2 ноября сотрудники предприятий Audi в Ингольштадте и Mercedes-Benz в Берлине присоединились к забастовкам, организованным IG Metall. Профсоюз требует повысить зарплаты работникам металлургической и электротехнической промышленности на 5% с ноября 2026 года, а также предоставить дополнительные гарантии сохранения рабочих мест.

Во втором раунде переговоров работодатели предложили единовременную выплату в размере 1% годового заработка в июле 2027 года и повышение зарплат на 1,3% с июля 2028-го. Правда, финансово неблагополучные предприятия могли бы отказаться от первой выплаты.

В IG Metall сочли это недостаточным: с учетом инфляции предложение, по мнению профсоюза, приведет к снижению реальных доходов работников. Забастовки запланированы более чем на 2 тыс. предприятий Германии. По сути, стремление автопроизводителей уменьшить затраты столкнулось с требованиями сотрудников сохранить зарплаты и гарантии занятости.

Финансовые итоги третьего квартала

Масштаб проблем компании показали финансовые результаты за третий квартал 2026 года. Скорректированная операционная прибыль подразделения легковых автомобилей упала на 49,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до €560 млн. Выручка сократилась на 5,8%, до €22,37 млрд, а продажи автомобилей уменьшились на 8%, составив 407,2 тыс. машин. Рентабельность продаж снизилась с 4,8 до 2,5%.

В Mercedes объяснили ухудшение результатов падением доходов в Китае, неблагоприятными валютными курсами и увеличением расходов на продвижение новых моделей. Зато в Европе продажи выросли на 5%, а в США – на 6%. Поставки полностью электрических автомобилей достигли рекордных 68,4 тыс. машин, увеличившись на 61%.

Прогноз рентабельности продаж легковых автомобилей на 2026 год концерн также ухудшил: вместо ожидавшихся 3-5% теперь рассчитывает на 2-3%. Среди причин компания назвала усиление конкуренции в Китае и рост затрат в конце года.

Генеральный директор компании Ола Каллениус заявил, что спад оказался намного сильнее, чем руководство предполагало в начале года. Предсказуемость ситуации на рынке, отметил он, заметно снизилась по сравнению с тем, что было 20 лет назад.

Добровольные увольнения и ставка на ИИ

С декабря Mercedes-Benz возобновит программу добровольного увольнения сотрудников в Германии. Предложение коснется работников, занимающих косвенные должности, то есть не участвующих непосредственно в производстве автомобилей. Шаг стал частью программы повышения эффективности бизнеса на фоне ухудшения финансовых прогнозов.

По данным квартального отчета, с июня компания активизировала меры по сокращению расходов, уделив особое внимание немецким предприятиям. Предыдущий этап реструктуризации уже обошелся Mercedes-Benz примерно в €1,1 млрд за первые девять месяцев 2026 года. Значительная часть этих средств пошла на выплату компенсаций увольняющимся сотрудникам; сколько человек планируется сократить на новом этапе, в компании не уточнили.

Глава Mercedes-Benz Ола Каллениус также связал повышение эффективности с внедрением искусственного интеллекта. Его намерены использовать в разработке, производстве, продажах и административной работе, чтобы автоматизировать процессы, ускорить принятие решений и высвободить ресурсы.

Несмотря на спад продаж, Каллениус заявил, что компания готовит масштабное обновление стратегии на 2030 год и последующие годы. Подробный план, включая пересмотр китайского бизнеса, представят в следующем году. «Если вы – глобальная автомобильная компания, такая как Mercedes, то вы ни за что не станете игнорировать Китай», – подчеркнул глава концерна.

Одновременно производитель намерен снизить зависимость от доходов на этом рынке и локализовать цепочку поставок, чтобы уменьшить расходы.

О планах BMW потеснить Mercedes на рынке «За рулем» уже рассказывал ранее.

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