Esteo продлил на ноябрь программу поддержки покупателей гибридов

Программу поддержки покупателей гибридных моделей бренд Esteo решил не сворачивать и продлил ее еще на месяц – на ноябрь. Об этом сообщили в пресс-службе марки.

Купить машину можно двумя путями. Первый – прямая скидка, и если клиент сдает старый автомобиль по трейд-ин, то Exlantix ET обойдется от 5,99 млн руб., Exlantix ET8 – от 6,69 млн руб., а V27 – от 4,99 млн руб. Второй вариант – кредит или лизинг: здесь порог входа выше, минимальная стоимость составляет 6,24 млн руб. для Exlantix ET, 6,99 млн руб. для Exlantix ET8 и 5,19 млн руб. для V27.

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Самая востребованная модель в линейке – кроссовер Esteo V27. Помимо него, покупатели присматривались к Exlantix ET и Exlantix ET8. Любопытная деталь: владельцы ET среди плюсов чаще всего называли способность машины держать динамику даже на разряженной батарее. У ET8 в числе достоинств – дизайн и комфорт для пассажиров. Ну а V27 берут в том числе за внедорожные повадки и управляемость в городе.

По технике расклад такой. Exlantix ET получил силовую установку на 469 л.с., до сотни разгоняется за 4,8 секунды, а заявленный запас хода – до 1180 км по циклу WLTP. У флагманского Exlantix ET8 мощность та же, зато салон шестиместный, со раздельными креслами второго ряда. V27 может похвастаться дорожным просветом 220 мм и системой интеллектуального полного привода i-AWD. На все три новинки действует восьмилетняя гарантия.

О том, какие перспективы у бензиновых моторов в эпоху гибридов, «За рулем» уже рассказывал.

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