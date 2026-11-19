Эксперт Юсова: как получить выплату за ущерб от уборочной техники

Полное каско, как правило, закрывает ущерб, если машину повредил трактор или снегоуборочная машина. Об этом изданию «Москва 24» сообщила Людмила Юсова, начальник управления выплат по автострахованию «Росгосстраха».

Сработать страховка может и при столкновении с техникой, и когда в автомобиль угодил предмет, вылетевший из-под ее колес. Под покрытие попадает и ущерб от ручного снегоуборщика – он относится к средствам малой механизации.

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Чтобы получить выплату, происшествие нужно зафиксировать. При аварии стоит обратиться в ГИБДД, а если речь о противоправных действиях третьих лиц – в отдел полиции. Страховщику затем передают документы, которые предусмотрены правилами страхования, включая справки от компетентных органов. Когда в происшествии участвовали два автомобиля, иногда можно оформить европротокол по КАСКО и отдать страховщику извещение о ДТП.

Зимние обращения и крупные выплаты 2026 года

Обращения из-за повреждений, связанных с уборкой снега, приходят в «Росгосстрах» каждую зиму, говорит Юсова. К самым распространенным страховым случаям они не относятся: машины страдают при маневрах и столкновениях, а еще от льда и камней, которые выбрасывает вместе со снегом. Ремонт обычно обходится без больших затрат, хотя порой требуется восстановление кузова или замена стекол.

Самые крупные суммы за ремонт после таких происшествий в 2026 году: 195 тысяч рублей за Kia Seltos 2022 года выпуска в Московской области, 186 тысяч рублей за Geely Monjaro 2024 года в Тамбовской области и 177 тысяч рублей за Toyota Land Cruiser Prado 2018 года в Чувашии.

О том, как подготовить машину к первым заморозкам, «За рулем» уже рассказывал.

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