«Автостат»: продажи новых подключаемых гибридов в РФ в октябре выросли на 59%

Октябрь принес российскому рынку новых подключаемых гибридов очередной рекорд – 10 257 проданных машин. К тому же месяцу годом ранее это плюс 59%. В «Автостате» отмечают: планка в 10 тысяч единиц держится уже второй месяц кряду, хотя до этого ее не удавалось взять ни разу.

В первый месяц осени покупатели забрали 10 218 таких автомобилей – тогда порог был преодолен впервые в истории наблюдений. Доля PHEV в общем объеме реализации новых легковушек в сентябре доросла до рекордных 8,3%. Месяцем позже показатель оказался скромнее – 7,7%.

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По брендам картина октября такая: впереди Geely с 2 366 машинами, следом Esteo (1 550 шт.) и Evolute (1 227 шт.). Замыкают первую пятерку Voyah и Zeekr – 1 000 и 832 единицы соответственно. На деле эти пять марок и сделали погоду в сегменте: вместе они дали порядка 70% октябрьских продаж подключаемых гибридов.

Среди моделей лучший результат у Geely EX5 EM-i – 1 839 штук. Дальше в списке идут Evolute i-Space, Voyah Free, Esteo V27 и Zeekr 8X. Если же брать весь 2026 год, то за десять месяцев в России реализовано 69,8 тыс. новых PHEV – в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

О разработке в России нового коммерческого электромобиля «За рулем» уже рассказывал.

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