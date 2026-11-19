Внедорожник Denza Bao 5 без правых колес отбуксировал Boeing 747

Британское подразделение китайской марки BYD провело необычную демонстрацию на аэродроме Дансфолд. Гибридный внедорожник Denza Bao 5 (в Китае он известен как FangChengBao Leopard 5) сдвинул с места и протащил лайнер Boeing 747-400. Фишка в том, что финальный заезд машина завершила всего на двух колесах с одной стороны.

Сначала автомобиль буксировал самолет на всех четырех колесах. Затем инженеры сняли одно колесо, а финальный заезд прошел с демонтированными колесами правого борта – машина двигалась только на двух левых. В общей сложности за три попытки Bao 5 протащил 747-й на расстояние около 1600 метров.

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Boeing 747-400 массой примерно 180 тонн вывели из эксплуатации в 2020 году, но он сохранил двигатели и полностью оборудованный пассажирский салон. За рулем автомобиля был старший технический специалист BYD UK Марк Галлифант. Кстати, он уже имеет опыт буксировки двухэтажного автобуса с пассажирами.

Чтобы компенсировать снятие двух колес и обеспечить сцепление, инженеры демонтировали пассажирские сиденья и разместили в салоне балласт: 4500 кг для заезда на двух колесах и 2000 кг – на трех. Также были установлены небольшие стабилизаторы и изготовлено специальное буксировочное крепление.

Силовая установка осталась штатной: три электромотора и 1,5-литровый турбомотор суммарной отдачей 544 л.с. и 760 Н·м. По заявлению Denza, финальный заезд стал первым случаем в мире, когда серийный автомобиль отбуксировал самолет на двух колесах. И еще один рекорд: впервые Boeing 747 буксировали на электрической тяге.

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