Минфин поддержал продажу полисов ОСАГО через «Госуслуги»

Министерство финансов России поддержало законопроект, который разрешает продавать полисы ОСАГО на портале «Госуслуги», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минфин России поддерживает законопроект о продаже полисов ОСАГО через«Госуслуги». Данная инициатива расширяет возможности граждан для реализации своих прав и при этом упрощает получение страховых услуг», – говорится в сообщении.

Накануне директор департамента страхового рынка Центрального банка России Илья Смирнов рассказал о планах регулятора внедрить продажу ОСАГО через «Госуслуги». Первыми, по его словам, такую возможность получат таксисты и мотоциклисты.

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Правда, страховые компании идею не поддержали. 18 ноября представитель Российского союза автостраховщиков (РСА) заявил, что она избыточна. «Госуслуги» ведь предназначены для государственных и муниципальных услуг, а ОСАГО – коммерческий продукт, отметил он.

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