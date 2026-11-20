Mazda, Subaru и Suzuki запатентовали оценку когнитивных функций водителей

Mazda, Subaru и Suzuki вместе с фармацевтической компанией Eisai, Университетом Цукубы и институтом AIST получили патент. Речь о системе, которая по особенностям управления машиной определяет, что у водителя снижаются когнитивные функции. Сообщает об этом CarMoses.

Работает алгоритм так: человека за рулем относят к одной из трех категорий – нормальные когнитивные показатели, легкие нарушения либо деменция. Прохождение поворотов для системы особенно показательно. Плавное руление она оценивает ниже, а частые небольшие корректировки траектории для нее – сигнал возможных проблем.

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В поле зрения системы попадают и педали – газ и тормоз, а еще скорость, ускорение, дистанция до других автомобилей и данные камер.

О том, как манера езды сказывается на износе шин, «За рулем» уже подробно рассказал.

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