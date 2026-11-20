В продажу вышел кроссовер Hyundai Mufasa, выпускающийся в Казахстане и КНР

На крупнейших российских классифайдах начали продавать Hyundai Mufasa – семейный кроссовер, чье имя отсылает к персонажу мультфильма «Король Лев». Машина проектировалась под китайский рынок, а собирают ее сразу в двух странах: в Казахстане на Hyundai Trans Kazakhstan и в Китае на СП Beijing Hyundai.

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Кроссоверы уже есть в наличии. Как выяснили «Автоновости дня» при изучении объявлений, минимум две машины продаются без ожидания: одна в Екатеринбурге за 3 250 000 рублей, вторая – в Минеральных Водах за 3 599 000 рублей.

Цены и версии Hyundai Mufasa

Часть предложений работает по схеме заказа. Например, из Самары за 4 040 000 рублей готовы привезти кроссоверы в комплектациях Top и Night Edition Top – во втором случае речь о фирменном «ночном» пакете Hyundai с темными элементами экстерьера.

Что внутри? В обеих версиях есть шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, однозонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электрорегулировки водительского кресла и подогрев передних сидений. Плюс центральный подлокотник спереди и сзади, цифровая приборная панель и мультимедийная система – оба экрана диагональю 12,3 дюйма объединены между собой.

Отдельно стоит перечислить оснащение версии из Китая: поддерживаются Apple CarPlay и Android Auto, установлены 18-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги на крыше, система кругового обзора с передними и задними парктрониками, датчики света и дождя, панорамная крыша с люком и автозатемняющееся зеркало заднего вида. Есть, разумеется, и целый ряд электронных ассистентов водителя.

Двигатель и утильсбор

Еще один Hyundai Mufasa можно заказать в Екатеринбурге за 4 799 900 рублей. Под капотом у него, как и у «самарских» машин, 2,0-литровый атмосферный двигатель на 160 л. с. и 193 Нм крутящего момента.

Забавный нюанс: из-за одной «лишней» лошадиной силы этот мотор не попадает под льготный утильсбор – сбор в любом случае считают по коммерческой ставке.

Хотя утильсбор – не единственный фактор, влияющий на итоговую сумму. На финальную стоимость машины, ввезенной под заказ, влияют курс валют, цена логистики до конкретного города, схема оформления и прочие обстоятельства. Так что цифра в объявлении далеко не всегда окончательная – она может сдвинуться как вверх, так и вниз.

О том, какие Hyundai сейчас продают в России и по каким ценам, «За рулем» уже рассказывал.

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