Агентство «Автостат» перечислило самые популярные б/у авто в РФ в октябре

Агентство «Автостат» подвело итоги октября 2026 года на вторичном авторынке и составило рейтинги марок и моделей. Картина привычная: в модельном зачете первые шесть строчек остались за отечественными автомобилями, а среди иномарок выше всех поднялась корейская Kia Rio.

Марки: LADA опередила Toyota

В брендовом зачете лидерство у LADA – за октябрь на вторичном рынке разошлось 134,3 тыс. таких машин. Японская Toyota оказалась только второй с 62,8 тыс. автомобилей, а третью строчку заняла корейская Kia с 32,5 тыс. проданных экземпляров.

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Четвертая позиция досталась Hyundai (31,9 тыс. шт.), пятую удержал Volkswagen (27,2 тыс. шт.). Дальше в десятке идут Nissan с 26,8 тыс., Honda с 22,2 тыс. и Chevrolet с 20,9 тыс. машин.

Замыкают список Renault (19,9 тыс.) и Ford (17,3 тыс.). Кстати, относительно сентября прибавили все десять брендов из перечня – снижения не показал никто.

Модели: шесть первых мест у LADA

Среди отдельных моделей расклад еще нагляднее. Первую строчку держит LADA Classic, она же «Жигули»: 22,3 тыс. проданных машин с пробегом за октябрь. Следом идут LADA Samara 2 (15,1 тыс.) и LADA Priora (14,5 тыс.).

На четвертом месте – LADA Granta 2 с 13 тыс. экземпляров, на пятом – внедорожник LADA Niva Legend (11,7 тыс.). Причем именно Niva Legend показала самый заметный месячный рост в первой десятке – сразу на 16,4%. Шестую строчку забрало семейство LADA 110 с результатом 11,4 тыс. машин.

Лучшей среди иномарок ожидаемо стала Kia Rio – 11,4 тыс. автомобилей и седьмое место в общем зачете. Месяцем ранее эта модель тоже была первой среди подержанных иномарок, правда с результатом 10,9 тыс. шт. Рядом расположились Hyundai Solaris (11,1 тыс.) и Toyota Corolla (10,8 тыс.), а десятое место досталось LADA Granta с 10,6 тыс. машин.

По сравнению с сентябрем продажи выросли у всех десяти моделей-лидеров. В годовом выражении аналитики отдельно выделили Toyota Corolla: плюс 4,1%. А вот у классических LADA дела хуже – падение на 26,2%, самое сильное среди первой десятки.

Рынок вырос к сентябрю, но просел за год

Всего за октябрь 2026 года в России купили 596,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

Относительно сентября вторичный авторынок прибавил 7,1%. Зато в годовом сравнении он просел на 8,6% – в октябре прошлого года было продано 653 тыс. машин.

С начала года, за январь – октябрь, россияне приобрели 5 млн 106 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 0,7% больше, чем за те же десять месяцев 2025 года.

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