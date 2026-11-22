Глава АВТОВАЗа Соколов: продажи Lada в ноябре могут упасть ниже 30 тыс. штук

Продажи Lada в России по итогам ноября 2026 года рискуют оказаться ниже 30 тыс. штук. Такой сценарий вполне реален из-за завершения программ льготного автокредитования – об этом в кулуарах «Транспортной недели» журналистам рассказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

Стоит ли паниковать? На АВТОВАЗе, судя по всему, не спешат драматизировать. «АВТОВАЗ рассчитывает на восстановление продаж благодаря возобновлению льготного автокредитования в декабре, которое позволит удовлетворить отложенный спрос», – цитирует Соколова агентство. Проще говоря, часть покупателей не отказалась от машины, а просто сдвинула покупку до момента, когда господдержка снова заработает.

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Дальше в календаре – 2027 год: поправки к проекту федерального бюджета предусматривают увеличение финансирования льготного автокредитования. Правда, для автомобилей, которые участвуют в программе, прорабатывается изменение требований к локализации.

Отдельная ставка – на обновление модельного ряда. Скажем, стартуют продажи Lada Vesta с новым 1,8-литровым двигателем; в компании рассчитывают, что свежие версии поддержат спрос.

На большие объемы продаж нового кроссовера Lada Azimut в декабре 2026 года в «АВТОВАЗе» не рассчитывают. Выпуск после запуска производства будет расти постепенно, а определяющим для проекта Соколов назвал 2027 год.

Итогами Lada Iskra к концу 2026-го АВТОВАЗ в целом удовлетворен. В семейство входят седан, универсал и кросс-универсал – их выпускают с различными сочетаниями двигателей и коробок передач.

Про перемены в линейке Lada «За рулем» уже рассказывал, показывая первые живые фото обновленной Vesta с мотором 1.8.

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