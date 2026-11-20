Peugeot 5008 2026 года в РФ: цена 4,9 млн рублей, 211-сильный турбомотор

Стал известен российский прайс-лист на семиместный кроссовер Peugeot 5008 2026 года выпуска. Версия предлагается одна, ценник остался прежним, а вот список оборудования заметно перетряхнули по сравнению с машиной 2024 года.

Цена Peugeot 5008 2026 и силовая установка

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За автомобиль 2026 года выпуска просят 4 899 000 рублей. Ровно столько же стоит кроссовер 2024 года – его прайс-лист на сайте дистрибьютора сохранился и продолжает действовать.

В общем-то, выбор комплектаций тут невелик: она одна-единственная. Зато оснащение за эти деньги теперь другое, и разница куда серьезнее, чем может показаться на первый взгляд.

Силовая установка у машин обоих годов выпуска одинаковая. Это 1,8-литровый турбированный двигатель на 211 сил, который работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом; привод – только передний.

Какие опции убрали из комплектации

Если поставить новый прайс рядом со старым, потери видны сразу. Так, Peugeot 5008 2026 года лишился массажа передних сидений, памяти настроек водительского кресла и электрорегулировки поясничной поддержки обоих передних кресел. Направлений электрорегулировки кресел тоже стало меньше – шесть вместо восьми.

Пропала и беспроводная зарядка для смартфона. Туда же ушли декоративная светодиодная подсветка по периметру панорамной крыши, подсветка передних дверных панелей, подлокотников и подстаканников переднего ряда. Нет больше и алюминиевых накладок на дверных порогах, педалях и месте отдыха для ноги.

Отделка салона теперь другая. Вместо комбинированной отделки сидений натуральной кожей Claudia цвета Habana и декоративных вставок Alcantara на дверных панелях заявлены темная натуральная кожа Claudia и вставки, имитирующие карбон. Мультифункциональный руль обтянут гладкой кожей – не перфорированной, как раньше, – и хромированной вставки «GT» у него тоже больше нет.

За «специальный» белый перламутровый цвет кузова прежде просили доплату в 35 000 рублей. Теперь машины 2026 года можно окрасить в него наряду со стандартными черным и серым – без всяких доплат.

Что осталось в оснащении

Из того, что в комплектации сохранилось, прежде всего стоит выделить встроенные онлайн-сервисы российской платформы PlayAuto от компании Navio. Она объединяет навигацию от 2ГИС, сервис оплаты топлива на АЗС, музыку, подкасты и аудиокниги.

Безопасность на месте: фронтальные и передние боковые подушки, а также шторки безопасности, комплект электронных помощников с адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе. Плюс 18-дюймовые легкосплавные колесные диски. В список входят и боковые зеркала с электрорегулировками, обогревом, электроприводом складывания, функцией наклона при движении задним ходом и датчиками «слепых зон».

Дальше – вполне привычный набор: полностью светодиодная оптика, цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя. Есть система кругового обзора, передние и задние датчики парковки, электропривод багажника и многое другое.

О том, какие машины для большой семьи доступны в России, «За рулем» рассказывал ранее.

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