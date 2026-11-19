Минфин поддержал законопроект о продаже ОСАГО через Госуслуги

Министерство финансов России выступило в поддержку законопроекта, который предлагает продавать полисы ОСАГО через портал «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По мнению министерства, такая инициатива дает гражданам больше возможностей для реализации своих прав и при этом упрощает получение страховых услуг.

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Однако в Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают, что внедрение механизма продажи полисов через Госуслуги является излишним. В союзе подчеркивают, что договор автогражданки представляет собой коммерческий продукт, а портал «Госуслуги» создан для предоставления населению муниципальных и государственных услуг.

В РСА солидарны с подходом, который ранее озвучивался в публичных дискуссиях о развитии платформенной экономики: не стоит за деньги государства делать то, что может сделать рынок. Там также назвали принципиально неверным привлекать портал госуслуг к этой деятельности и расходовать на это бюджетные средства.

Предлагаемый РСА механизм будет напоминать действующие сейчас платформы и сервисы по выбору страховой компании. Однако в отличие от такой платформы оформление страховки на сайте самого Союза будет гарантировать возможность заключения договора ОСАГО. Конечные сроки запуска такого механизма будут сильно зависеть от сроков внесения изменений в Федеральный закон «Об ОСАГО», которые позволят РСА полноценно выполнять функцию по гарантированному заключению договоров автогражданки, сообщили в РСА.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– По оценкам Банка России, новый канал продаж ОСАГО на Госуслугах полностью закроет вопрос о возможных сложностях при покупке полисов обязательной автогражданки, с которыми могут сталкиваться некоторые автовладельцы. Портал госуслуг содержит информацию, необходимую для оформления полисов, что позволит исключить ошибки при заполнении документов, разъяснили в регуляторе.

Конечно, славное это дело – облегчить жизнь автомобилистов, а также мотоциклистов, таксистов и прочего люда с водительскими удостоверениями. Но давайте посмотрим в корень проблемы.

ОСАГО – обязательный полис. Это государственная система. И РСА постоянно говорит: у каждого должен быть полис, давайте поднимем штрафы за отсутствие полиса, давайте поскорее введем камерный контроль наличия полисов! А страховые компании порою просто плюют автомобилистам в лицо: хочу – продам полис, не хочу – не продам.

Спрашивать надо со страховых компаний. Отказываете автомобилисту в продаже полиса? Положите лицензию на стол! Лишить одну-две компании лицензий – и не нужно будет городить огород с Госулугами.

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