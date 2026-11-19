Глава АВТОВАЗа назвал следующий год определяющим для новинки Lada Azimut

АВТОВАЗ не ожидает высоких продаж нового кроссовера Lada Azimut в первый месяц после старта реализации.

Об этом журналистам сообщил руководитель АВТОВАЗа Максим Соколов на полях форума «Транспорт России». По его словам, после запуска производства выпуск модели будет увеличиваться постепенно, поэтому декабрь не станет показательным периодом. Главным для проекта станет следующий год, подчеркнул Соколов.

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Ранее в ноябре стало известно, что продажи новинки начнутся в начале декабря.

Кроссовер Lada Azimut впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Автомобиль построен на модернизированной платформе Vesta, и на старте продаж его оснастят модернизированными двигателями собственного производства АВТОВАЗа объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы.

О других вазовских новинках этого года «За рулем» уже рассказывал, показав обновленную Vesta с мотором 1.8.

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