Воропаев: страховщик отвечает за организацию ремонта, а не только за выдачу направления

Автоюрист Лев Воропаев объяснил в интервью «Авторадио», как действовать владельцу машины, если сервис не принимает автомобиль по направлению ОСАГО.

По его словам, закон позволяет станции технического обслуживания отказаться от выполнения работ. На практике страховые компании нередко сами стараются не отправлять машину на ремонт, а если направление все же выдано, сервисы разными способами подталкивают гражданина к отказу, в том числе затягивают прием автомобиля.

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При этом отказ одной станции не значит, что ремонт автоматически заменят денежной выплатой. Воропаев подчеркнул, что за организацию восстановления отвечает именно страховая компания, и выдача направления ее обязательства не завершает. Если сервис официально отказал, нужно получить письменный отказ и направить претензию страховщику, чтобы получить возмещение по рыночной стоимости ремонта без учета износа, если сумма не превышает 400 тысяч рублей.

На сам ремонт по ОСАГО отводится не более 30 рабочих дней после передачи машины на станцию. Восстанавливать автомобиль самостоятельно до осмотра страховой рискованно: потом будет сложнее подтвердить повреждения и расходы. Поэтому фотографии, результаты осмотра и платежные документы стоит сохранить.

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