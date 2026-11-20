Эксперт Тарасов назвал 5 ситуаций, когда ремонт шины невозможен

Вопрос, менять покрышку или попробовать ее восстановить, знаком почти каждому водителю. Советов в интернете хватает, но желание сберечь деньги иногда оборачивается риском для жизни. Технический эксперт бренда Attar Александр Тарасов разъяснил, какие повреждения шин подлежат ремонту, а какие нет.

Когда ремонт шины допустим

Александр Тарасов сформулировал правило так: «Восстановление шины допустимо только при сквозных проколах в пределах беговой дорожки. Для ремонта применяют грибки, заплаты и ремонтные пластыри, а жгут остается временным решением. Если повреждение расположено в плечевой зоне или на боковине, в большинстве случаев шина подлежит замене: производители обычно не рекомендуют ремонт таких повреждений».

Правда, даже прокол в разрешенной зоне не гарантирует, что покрышку удастся спасти. Продолжение эксплуатации после повреждения в беговой дорожке тоже способно сделать шину неремонтопригодной. Если ездить на давлении ниже допустимого, внутренняя структура покрышки разрушается, и вернуть ее в строй уже не выйдет.

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Отдельная история – самонесущие шины. RunFlat, FlatRun и аналогичные требуют особого подхода: после повреждения и особенно после езды в спущенном состоянии их нужно тщательно диагностировать. Возможность ремонта в таком случае определяет сервис.

Дошиповка, износ и глубина протектора

Еще один случай – дошиповка зимних шин. С течением времени заводские шипы выпадают, и это нормально. Однако перед процедурой стоит взвесить риски: ремонтные шипы не такие, как заводские, а ошибки при дошиповке способны ухудшить управляемость.

Есть и еще одна причина, по которой шина может оказаться неремонтопригодной, – износ. Остаточная глубина рисунка не должна быть меньше 1,6 мм у летних шин и 4 мм у зимних. Для легковых шин донарезку протектора не предусматривают, сказал специалист.

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