Росстат зафиксировал новый рост цен на бензин в России

Четыре недели подряд бензин дешевел – и вот падение остановилось. По данным Росстата, с 10 по 16 ноября средняя цена литра в России выросла с 74,11 до 74,15 рубля. Прибавка минимальная: 4 копейки, или 0,05%.

Дизель повел себя куда решительнее – о нем чуть ниже. Пока же стоит разобраться, что происходило с разными марками топлива.

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Цены по маркам топлива

Подорожание затронуло весь основной ассортимент. Литр АИ-92 прибавил 3 копейки: с 70,01 до 70,04 рубля (+0,04%).

АИ-95 подорожал на 4 копейки – с 76,29 до 76,33 рубля, рост на 0,05%.

Среди бензинов сильнее всех вырос АИ-98 и выше: плюс 18 копеек, с 103,97 до 104,15 рубля (+0,17%).

Дизтопливо прибавило 46 копеек и добралось до 87,09 рубля за литр (было 86,63, +0,53%). Это в разы больше, чем прибавка бензина в среднем.

Где подорожало сильнее всего

Рост цен на бензин отметили в 55 регионах России.

Лидер по подорожанию – Севастополь: там за неделю топливо прибавило 4,2%.

В 20 субъектах цены, наоборот, отступили. Самый заметный откат – в Дагестане, минус 6,5%.

В Москве бензин стал дороже на 1%, в Санкт-Петербурге – на 0,7%.

Динамика с начала 2026 года

Общая картина за год получилась неровной. Весной стоимость росла понемногу – на 5-25 копеек за неделю, зато к лету разгон ускорился: в середине июня недельная прибавка дошла до 2,09 рубля, а в июле – до 1,83 рубля.

Осенью маятник качнулся в обратную сторону. Уже с 6 октября начались откаты, а неделя 20-27 октября принесла сразу минус 1,40 рубля. Первые дни ноября тоже прошли под знаком снижения: минус 73 копейки. И только сейчас цена снова развернулась вверх.

В Geely незадолго до этого рассказали, что ждет бензиновые двигатели.

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