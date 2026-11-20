«Авито Авто»: спрос на новые китайские автомобили вырос на 25,4%

«Авито Авто» изучил, как за десять месяцев 2026 года россияне приобретали новые машины китайских марок. Спрос за этот период оказался на 25,4% выше, чем годом ранее. Проще говоря, интерес к автомобилям из КНР не просто сохранился – он подрос, причем темпы довольно бодрые. Средняя стоимость такой машины, по данным сервиса, составила 3,8 млн рублей.

Самую высокую динамику спроса продемонстрировал бренд Hongqi: машинами этой марки интересовались в 3,2 раза чаще по сравнению с январем – октябрем 2025 года. Спрос на Foton увеличился на 99,6%, JAC - на 75,2%, Jaecoo - на 48,1%, а GAC - на 36,8%.

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Рейтинг самых популярных новых моделей открыл Haval Jolion со средней стоимостью 2,6 млн рублей. Следом расположились Haval M6 (2,2 млн рублей), Geely Monjaro (4,9 млн рублей) и Jetour Dashing (2,9 млн рублей). В топ-10 также оказались Jaecoo J6 (2,5 млн рублей), Haval H3 (3 млн рублей), Changan UNI-S (3,2 млн рублей), Jaecoo J7 (3,2 млн рублей), JAC T9 (3,8 млн рублей) и Chery Tiggo 9 (4,4 млн рублей).

Ранее «За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России - Geely EX5) получил полный привод.

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