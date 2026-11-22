Lamborghini официально рассекретила открытую версию суперкара Temerario

Lamborghini сняла завесу тайны с открытой версии Temerario. Мировая премьера модели прошла сразу в двух местах – Сант-Агата-Болоньезе и Лос-Анджелесе. Ключевая техническая фишка: полностью электрическая складная жесткая крыша, впервые установленная на серийный Spyder марки.

Правда, предшественники вроде Huracan Spyder довольствовались тканевым верхом. Здесь же – двухсекционная металлическая конструкция, созданная вместе с Webasto. За ее движение отвечают десять электрических актуаторов; складывается она вертикально за сиденьями, а не горизонтально над двигателем.

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На всю процедуру уходит около 17 секунд, причем можно ехать со скоростью до 50 км/ч. От купе досталась гибридная силовая установка HPEV. В ее основе – 4,0-литровый твин-турбо V8 с плоским коленвалом, выдающий 800 л.с. Отсечка стоит на 10 000 об/мин, а с Launch Control – до 10 250 об/мин. Плюс три электромотора.

Суммарно система выдает 920 л.с. (907 hp), крутящий момент – 800 Н·м. По сути, прибавка в весе около 100 кг (из-за механизма крыши и усилителей кузова) почти не сказалась на динамике. Разгон до 100 км/ч занимает 2,8 секунды, до 200 км/ч – 7,3 секунды, максималка – 343 км/ч.

Ожидается, что на Spyder придется примерно половина всего тиража Temerario. Стартовая цена в США, по предварительным данным, – около 390 900 долларов.

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