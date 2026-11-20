Global Research Union: на что сейчас прежде всего смотрят россияне, выбирая авто

К 2026 году ценник в салоне перестал быть главным ориентиром для российского покупателя. Куда важнее размер ежемесячного платежа по кредиту – и вот тут на решение начинают влиять ключевая ставка, величина первоначального взноса, срок займа, доход семьи и то, во сколько обходится содержание машины. Такую модель выбора описывает Global Research Union: на первый план вышла не цена покупки, а цена финансирования.

Цифры по рынку выглядят так. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в стране – 3,374 млн рублей, а средний размер автокредита – 1,59 млн. Разрыв – почти 1,8 млн рублей.

Чем его закрывают? Вариантов, по сути, три: увеличить первоначальный взнос, перейти в более доступный класс или уйти на вторичный рынок.

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Ежемесячный платеж вместо цены

Дольше платим – еще одна примета времени. По данным НБКИ, в феврале 2026 года средний срок автокредита составлял 5,98 года, что на 17,9% больше, чем годом ранее. К осени показатель закрепился около шести лет, а в отдельных банках максимальный срок увеличили до 10 лет.

Причина, как оценивают в Global Research Union, банальна: чтобы ежемесячный платеж оставался посильным, банки удлиняют кредит. Заемщик при этом платит больше процентов – просто на более длинном горизонте.

Что до вторичного рынка, он остается главным буфером для покупателей. За первое полугодие 2026 года его объем примерно в пять раз превысил рынок новых легковых автомобилей.

Срок кредита растет до 10 лет

Выбор покупателя все чаще сводится к трем сценариям: отложить замену машины, взять автомобиль с пробегом или посмотреть в сторону более доступного бренда и класса.

Для дилеров и импортеров это означает перестройку работы с клиентом. В салон теперь приходят не с вопросом «сколько стоит эта машина», а с вопросом «какой будет платеж». Предложение подстраивается под новую логику: растет спрос на более доступные комплектации, усиливается роль trade-in и программ с низким первоначальным взносом.

Ранее «За рулем» рассказывал , что в России увеличат финансирование программ льготного автолизинга.

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