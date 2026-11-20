Volkswagen представил кроссовер T-Roc R с мотором мощностью 333 л. с.

Volkswagen вывел на свет «заряженный» кроссовер T-Roc R. Мировая премьера прошла через год после выхода нынешнего поколения T-Roc. Под капотом – 333-сильная установка, 48-вольтовая мягкая гибридная система, полный привод и спортивные настройки шасси.

Работает все это вокруг турбированного бензинового двигателя EA888 evo5: 245 кВт (333 л.с.) и 420 Нм крутящего момента. В паре с ним – семиступенчатая роботизированная коробка передач и система полного привода 4MOTION. Кстати, 48-вольтовая технология в модели Volkswagen R применена впервые; в ее составе есть электрический компрессор, помогающий наращивать крутящий момент на низких оборотах, а при торможении и замедлении система возвращает энергию.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

С места до 100 км/ч T-Roc R уходит за пять секунд, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

Шасси, режимы и отделка

За распределение тяги отвечает система R-Performance torque vectoring. Она умеет менять передачу мощности не только между передней и задней осями, но и между задними колесами. В стандартное оснащение также входят адаптивное спортивное шасси DCC, прогрессивное рулевое управление и 18-дюймовая тормозная система.

Для T-Roc R предусмотрены режимы Race, Special и Drift. Первый активируется кнопкой R на руле и меняет настройки основных систем автомобиля. Профиль Special адаптирован для поездок по трассе Нюрбургринг, а Drift позволяет выполнять контролируемые заносы на закрытых площадках.

Снаружи спортивную версию выдают выхлопная система с четырьмя патрубками, специальные бамперы и диффузор, а также 19-дюймовые колесные диски. В салоне – спортивные кресла с логотипами R, руль с подрулевыми переключателями и отдельные спортивные функции цифровой приборной панели. Среди них GPS-таймер круга и отображение распределения крутящего момента между колесами.

Предзаказы, цена и финансовый фон

В Германии предзаказы на Volkswagen T-Roc R уже открыты.

Цена начинается от €59 995 – это примерно 5,42 млн руб. по курсу на 19 ноября 2026 года.

Ранее «За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России - Geely EX5) получил полный привод.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!