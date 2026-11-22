Mazda MX-5 с 12-роторным двигателем: выставка против дорог

Mazda MX-5 с 12-секционным роторным двигателем, созданная Робом Дамом, достигает в высоту около 2,10 метра. Этот проект, созданный для выставки SEMA скорее экспонат, чем автомобиль для дорог общего пользования: он показывает, где заканчивается пригодность машины для обычных дорог.

В шасси установлен односекционный роторный двигатель с турбонаддувом объемом 654 куб.см. Только он и вращает колеса. Над ним расположен блок из 12 роторных секций общим объемом 15,7 литра, который для выставки даже не был соединен с трансмиссией. Дам объяснил появление проекта запросом компании Haltech: им нужен был крутой автомобиль, но «одной секции было недостаточно». Так что 12-секционный агрегат остается лишь экспериментом по компоновке.

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Один только блок 12-секционного роторного двигателя весит около 408 килограммов. Плюс три турбокомпрессора Garrett по 32 килограмма каждый. В сумме это около 504 килограммов дополнительной массы, расположенной очень высоко и далеко впереди. Передняя подвеска MX-5 начала пробиваться до отбойников, а подрамник двигателя деформировался еще при монтаже. Для повседневной эксплуатации это критично: из-за отсутствия хода подвески любая неровность становится серьезной проблемой. В качестве временной меры команда значительно повысила давление в передних шинах, что лишь меняет проявление симптомов, но ухудшает сцепление и комфорт.

Для выставки на двигатель установили все компоненты для работы на стенде: охлаждение, топливную аппаратуру, проводку, выпускные коллекторы и три турбокомпрессора. Внешне агрегат выглядит готовым к запуску, хотя в реальности он не приводит автомобиль в движение. Очевидно одно: 13 роторных секций и три турбины объединили здесь лишь потому, что на SEMA ценятся экстремальные показатели.

12-роторный агрегат объемом 15,7 литра в передней части MX-5 наглядно демонстрирует, почему подобные проекты непригодны для дорог общего пользования. Самый очевидный недостаток – нагрузка на переднюю ось: блок весом 408 кг плюс три турбокомпрессора по 32 кг слишком сильно прижимают переднюю часть машины к земле, к тому же заметно ухудшается обзорность.

Проект хорошо оттеняет то, как Mazda использует роторные двигатели сегодня: в MX-30 e-Skyactiv R-EV мотор работает генератором в подзаряжаемом гибриде, а не вращает колеса. На фоне этого 13-секционная компоновка выглядит не развитием идеи, а ее тупиковой ветвью - и одновременно напоминанием, почему роторный двигатель компактен, но прожорлив и расходует масло.

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