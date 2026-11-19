Российский бренд Jeland представил подробности о новой модели C4

При длине 4505 мм Jeland C4 удобен в городе, а короткие свесы помогают маневрировать в тесных дворах и на парковках.

Колесная база 2700 мм и продуманная компоновка салона обеспечивают запас места для ног пассажиров даже в дальней дороге. Ширина кузова 1863 мм позволяет троим взрослым пассажирам среднего телосложения свободно разместиться сзади.

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Jeland C4

Передние сиденья выполнены в стилистике игровых кресел с выраженной боковой поддержкой.

Предусмотрены электрорегулировки в шести направлениях для водителя и в четырех для пассажира, а также вентиляция и подогрев. Руль по форме приближен к геймпаду и имеет оптимальный хват.

На передней панели доступны порты USB Type-A и Type-C и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. На центральном тоннеле предусмотрены два подстаканника с плотными фиксаторами. Интересной частью интерьера стала электрохромная панорамная крыша площадью 2,1 кв. м, занимающая почти весь потолок. Степень затемнения стекла водитель выбирает в меню мультимедийной системы.

На втором ряду есть подогрев сидений, откидной подлокотник с подстаканниками, крючки для одежды, отдельные дефлекторы обдува и два порта USB. Потолочный светодиодный светильник обеспечивает дополнительное освещение. В штатное оборудование входит система креплений Isofix для установки детского кресла.

Багажник объемом 346 литров оборудован электроприводом двери. Спинка второго ряда складывается в пропорции 1/3 – 2/3, увеличивая объем багажного отделения до 1126 литров.

Подробная информация о старте продаж, комплектациях и ценах Jeland C4 будет представлена позднее.

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