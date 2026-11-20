Mercedes-AMG G 63 в версии Carlex G-Vintage Facelift продают за 65,9 млн рублей

В Москве ищут покупателя на новый Mercedes-AMG G 63 2026 года выпуска, доработанный по программе Carlex G-Vintage Facelift. Ценник – 65 900 000 рублей.

За эти деньги предлагается машина, построенная на базе рестайлингового W465 в модификации G 63 AMG 4.0 4Matic: под капотом – 4-литровый бензиновый двигатель мощностью 585 сил, трудится он в паре с 9-ступенчатым автоматом.

Сама Carlex (полное название – Carlex Design) родом из Польши. Ателье берет заказы на индивидуальную доработку автомобилей, причем главный конек – кастомизация экстерьера и интерьера, включая создание «винтажных» версий.

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Смысл проекта G-Vintage Facelift прост: самый свежий G-Class получает уникальный обвес, характерные диски и специальную окраску – и на выходе появляется ретро-образ. Техническая начинка при этом остается нетронутой, современной.

Внутри – отдельная история. Салон перешит целиком, и главную роль там играет кожа наппа голубого цвета. Кстати, обивка багажника и задней части задних сидений выполнена из натурального дерева – выглядит так, будто внутри внедорожника разложили яхтенную палубу.

Похожий ажиотаж вокруг дорогой новинки случился с электрическим Bentley, о чем «За рулем» рассказывал.

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