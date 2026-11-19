Ладушкин: шины электромобилей изнашиваются на 10-20% быстрее, чем у машин с ДВС

Тем, кто ездит на электромобиле, резину придется обновлять чаще, чем владельцам обычных машин. Покрышки таких авто при активной езде стираются в среднем на 10-20% быстрее, чем у моделей с двигателем внутреннего сгорания.

Цифру привел Евгений Ладушкин, руководитель экспертной компании LEM Solution. Он перечислил и причины, из-за которых электрокарам требуется более частая замена резины.

«Во-первых, у электромобиля больший вес за счет батарей и немного другая развесовка. Также такие машины мгновенно способны передавать значительно больший крутящий момент на колеса, чем обычный ДВС. При активной эксплуатации это провоцирует пробуксовку и, как следствие, износ», – объяснил эксперт.

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Речь, подчеркнем, идет именно об активном стиле вождения – показатель в 10-20% усредненный.

Так что разница с бензиновыми и дизельными автомобилями на практике ощущается по-разному, хотя общая тенденция остается неизменной: шины на электрифицированном транспорте изнашиваются быстрее.