Эксперт Мосеев назвал самые быстрорастущие автомобильные бренды на рынке РФ

Лидером по наибольшему росту продаж в России за последний год стал Nissan, машины которого поставляются в РФ по «параллельной» схеме.

Об этом сообщил автоэксперт Олег Мосеев со ссылкой на данные «Автостат Инфо», сравнивая количество проданных автомобилей в октябре 2026 года с прошлогодними показателями. Также среди наиболее быстро набирающих популярность оказались Evolute, Zeekr, Jetta и Suzuki. Однако продажи большинства перечисленных брендов не первышают нескольких сотен штук, и поэтому такой рост (за исключением, пожалуй, Evolute) – почти статистическая погрешность.

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А вот чей успех в Топ-10 выглядит и масштабным, и закономерным – так это Tenet, продажи которого за год выросли на 77%. В правой же части представленной таблицы, прямо на первой строчке – зеркальное отражение этого успеха: марка Chery, теряющая популярность в РФ рекордными темпами. Впрочем, как и в случае с Exeed, дело объясняется исключительно сменой «вывески»...

Эксперт отдельно отмечает продажи за октябрь-2026 еще ряда брендов: Jeland (3 031 ед.), Esteo (2 197 ед.), Volga (1 355 ед.), Tenet Plus (1 097 ед.) и Umo (408 ед.). В октябре 2025-го они еще не продавались, а потому и в рейтинг роста пока не попали.

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