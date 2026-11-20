Tesla уберет руль и педали еще из одной модели
Tesla готовит полностью автономный кроссовер Model Y – без руля и педалей. Семейный электрокар должен стать дополнением к двухместному Cybercab. Об этом Илон Маск рассказал на саммите DealBook, который организовала The New York Times.
Беспилотная Model Y уже на старте выпуска не получит органов управления. По словам Маска, автомобиль «подойдет для перевозки шести-семи человек» и рассчитан, прежде всего, на семейные поездки.
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Двухместный Cybercab, как отметил глава Tesla, закрывает примерно 90% поездок. Для остальных сценариев нужна машина вместительнее – поэтому новинка не заменит Cybercab, а дополнит его.
В обозримом будущем обычная Model Y не уйдет из продажи. Версия без руля и педалей будет дополнительной опцией – ее смогут выбрать жители штатов, где беспилотники разрешены.
О том, куда движется автопром, «За рулем» рассказывал на примере планов Geely по бензиновым моторам.
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