Tesla планирует выпустить полностью автономную версию кроссовера Model Y

Tesla готовит полностью автономный кроссовер Model Y – без руля и педалей. Семейный электрокар должен стать дополнением к двухместному Cybercab. Об этом Илон Маск рассказал на саммите DealBook, который организовала The New York Times.

Беспилотная Model Y уже на старте выпуска не получит органов управления. По словам Маска, автомобиль «подойдет для перевозки шести-семи человек» и рассчитан, прежде всего, на семейные поездки.

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Двухместный Cybercab, как отметил глава Tesla, закрывает примерно 90% поездок. Для остальных сценариев нужна машина вместительнее – поэтому новинка не заменит Cybercab, а дополнит его.

В обозримом будущем обычная Model Y не уйдет из продажи. Версия без руля и педалей будет дополнительной опцией – ее смогут выбрать жители штатов, где беспилотники разрешены.

О том, куда движется автопром, «За рулем» рассказывал на примере планов Geely по бензиновым моторам.

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