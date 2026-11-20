Эксперт Ладушкин: За вынос старых шин на общую помойку грозит штраф

Выбросить старые шины на помойку или вывезти на свалку просто так не выйдет – за это грозит административная ответственность. Об этом рассказал автоэксперт, руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

За неправильную утилизацию покрышек физлицу придется заплатить 3 тыс. рублей. Если же мусор образовался у юрлица, штраф вырастает до 250 тыс. рублей.

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«Это связано с тем, что автомобильная покрышка имеет длительный период разложения и фактически только загрязняет окружающую среду», – пояснил специалист. При этом, добавил он, у автовладельцев есть несколько законных способов избавиться от такого мусора.

Как законно избавиться от старых шин

Если покрышки еще относительно пригодны, но износ уже высокий, их логично продать на вторичном рынке по минимальной цене. Покупают такое обычно на месяц или пару недель – например, когда машину нужно перегнать на СТО или выставить на продажу, а стоящие колеса не держат давление.

Еще один вариант – сдать шины в шиномонтаж, где за небольшую плату их утилизируют. В крупных городах работают экопункты и экомобили, принимающие покрышки до 22-го диаметра.

Сдать покрышки можно и в компании по переработке вторсырья – правда, предварительно стоит уточнить, берут ли они шины, заключил эксперт.

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