На «Автоторе» появилась сварочная линия, рассчитанная на 70 тысяч кузовов в год

Калининградский завод «Автотор» наращивает мощности, которые нужны для выпуска машин по полному циклу.

На предприятии только что запустили новую универсальную сварочную линию, способную выпускать до 70 тысяч кузовов ежегодно. Для перехода с одной модели автомобиля на другую линии требуется всего 2-3 минуты – столько занимает перенастройка. Наравне с обычной на линии применяют и лазерную сварку.

«Лазерная сварка применяется в финале технологического процесса – лазером соединяют панель крыши с каркасом кузова. Такой шов получается герметичным и более прочным. Панель становится полноценной частью силовой структуры, что повышает жесткость капсулы салона и уровень пассивной безопасности», – рассказали в пресс-службе завода.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Также на предприятии отмечают, что линия обеспечивает сплошное проплавление в точке сварки – это исключает возможность попадания влаги в зазоры между панелями. Также исключены температурные деформации и окалина – таким образом вокруг шва сохраняется цинковое покрытие.

Напомним, сейчас «Автотор» выпускает две модели Tank, две модели Rox Motor, пять моделей Changan и две – его суббренда Deepal, четыре модели Jetour и две Soueast (обе марки принадлежат Chery), а также три модели SWM и три – BAIC. Некоторые только предстоит серьезно локализовать. Кроме того, «Автотор» производит китайские машины под тремя собственными брендами – Eonyx, Амберавто и Ambertruck. А в следующем году может запустить еще и Changan.

Ранее «За рулем» рассказал, как на «Автоторе» запустили производство Tank 400.