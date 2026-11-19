Livan распродал все автомобили в России, новые поставки не ожидаются

Китайский автопроизводитель Livan свернул бизнес в России. У продавцов закончились последние новые машины: на сайте марки числятся лишь два хетчбэка X3 Pro 2024 года у дилера в Краснодаре, который уже переориентировался на Tenet Plus.

«Новых поставок не ожидается, это уже конечная история. Машин просто нет», – рассказали в автосалоне бренда.

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Столичные и петербургские дилеры не получают новые машины уже несколько месяцев. В Уфе продажи завершили летом 2026 года и перешли на Volga, в Перми предлагают последний S6 Pro 2023 года с тест-драйвов.

У дилеров в Подмосковье, Туле и Саратове сайты марки не работают, а объявлений о новых Livan в классифайдах нет.

История бренда Livan в России

Livan – совместное предприятие Geely и Lifan Group, созданное в январе 2022 года. В Китае марка делала ставку на электромобили, но в Россию пришла в 2023 году с бензиновыми моделями.

Первым в мае-июне 2023 года до дилеров добрался кроссовер X3 Pro – по сути, перелицованный Geely Vision X3. Затем линейку пополнили X6 Pro и седан S6 Pro.

Теперь дилеры распродают остатки и не рассчитывают на новые поставки.

О том, как в целом чувствуют себя китайские бренды в России, «За рулем» уже рассказывал.

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