Скидка на Tenet T4L по спецпрограмме выросла до 150 тысяч рублей в ноябре

Компактный кроссовер Tenet T4L, который выпускают в Калуге, в ноябре обойдется покупателю дешевле, чем месяцем ранее. Сами базовые цены никто не переписывал, зато выгода по фирменной спецпрограмме подросла.

Tenet T4L

Речь идет о переднеприводных исполнениях «Актив» и «Прайм». Выгода по специальной программе для них теперь составляет 150 тыс. рублей – на 5 тыс. больше, чем раньше.

Без скидки «Актив» оценивается в 2 344 000 рублей, «Прайм» – в 2 494 000. С учетом обновленного дисконта выходит 2 194 000 и 2 344 000 рублей соответственно.

Прибавка, прямо скажем, символическая – те же пять тысяч. Хотя для тех, кто присматривается к машине именно сейчас, и они не лишние. Официальные ценники при этом остались на месте: изменился не прайс, а размер выгоды.

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Под капотом у обеих комплектаций – 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с. Работает он в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод пока только передний.

Интерьер Tenet T4L

Правда, во второй половине октября Tenet официально объявил о скором выходе полноприводной модификации. Она дополнит две уже продающиеся переднеприводные версии и расширит возможности автомобиля при движении по разным типам покрытия.

К трем режимам движения, предусмотренным у нынешних T4L («Эко», «Стандарт», «Спорт»), полноприводная версия добавит еще три: «4х4», «Снег» и «Грязь». Двигатель останется прежним, а вот коробку заменят – вместо шестиступенчатого робота поставят семиступенчатый.

Серийное производство T4L по полному циклу стартовало в мае этого года на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, принадлежащем холдингу «АГР». Кузов и его скрытые полости, как уверяют в компании, обрабатывают воском, а днище дополнительно защищают антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами.

О других новых кроссоверах, которые вот-вот доберутся до России, «За рулем» уже рассказывал.

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