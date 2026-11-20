Минпромторг: с 2027 года при ввозе авто через ЕАЭС введут доплату к утильсбору

Автомобили, ввезенные в Россию через страны ЕАЭС, к 2027 году могут превратиться в неудобный товар для перепродажи. Дилеры признаются: такие машины берут в трейд-ин либо с большим дисконтом, либо не берут вовсе. Речь о моделях параллельного импорта.

Причина такого поворота – проект Минпромторга с новыми правилами ввоза через ЕАЭС. Если документ примут, при импорте к утильсбору добавится доплата: разница между российскими пошлинами и теми платежами, что фактически уплатили в стране ввоза.

Считать ее собираются от средней стоимости модели в перечне министерства.

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«Сильнее всего подорожают мощные и дорогие машины, где разница в пошлинах максимальная. По ним удорожание может составить сотни тысяч, а в премиуме – миллионы рублей», – предупредил глава компании Evo Cars, которая поставляет автомобили из Китая, Кореи и Японии, Денис Блинов.

Перед покупкой подержанной иномарки Блинов советует выяснить, по какой процедуре и в какой стране ее растаможили. Подтверждение уплаты всех обязательных платежей тоже стоит требовать – на всякий случай.

Еще один эффект новых правил – сокращение предложения на вторичном рынке и рост цен. Про индексацию утильсбора Блинов тоже напомнил: по его оценке, она сама по себе добавит к стоимости иномарок не менее 1-3%.

Китайским поставщикам придется подтверждать сервис

Дополнительные ограничения могут появиться при поставках из Китая. С 2027 года производителям для экспорта автомобилей потребуется подтверждать наличие сервисной сети за рубежом. Для крупных компаний она должна насчитывать не менее 50 точек.

По мнению Блинова, это ограничит поставки в Россию машин брендов без официального присутствия в стране. Под удар попадут и китайские версии международных марок, например Toyota и Volkswagen. Сроки доставки отдельных моделей могут растянуться до нескольких месяцев.

Прозрачность рынка и риски изъятия

Владелец группы AvtoRevizorro, которая занимается подбором и реализацией иномарок из Европы, Кирилл Чернов уверен: продажи импортируемых иномарок рухнут, а выбор моделей заметно сузится. Правда, ужесточение правил ввоза, по его мнению, сделает рынок прозрачнее.

Сейчас продавцы, которые полностью уплачивают таможенные платежи, теряют в конкурентоспособности. Если условия станут одинаковыми, покупателям будет проще выбирать автомобили без риска последующих доначислений, добавил он.

Перед покупкой не лишним будет проверить и тормоза — об их критическом износе «За рулем» уже рассказывал.

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