Соколов: Продажи Lada по итогам ноября составят менее 30 тысяч автомобилей

Результат продаж бренда Lada в ноябре окажется ниже 30 тысяч единиц, отметил глава АВТОВАЗа Максим Соколов в ходе «Транспортной недели» в Москве.

«В ноябре объем продаж составит менее 30 тысяч автомобилей. Снижение обусловлено завершением программ льготного кредитования», – цитирует ТАСС руководителя автогиганта.

Соколов добавил, что возобновленная в декабре программа льготного кредитования позволит реализовать отложенный спрос и восстановить объемы.

По его словам, поддержат продажи и последние обновления модельного ряда: начинаются продажи Lada Vesta с двигателем 1.8, а также обновленного вслед за основной моделью внедорожника Niva Bronto.

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По мнению президента, неплохо к концу года идут и продажи Lada Iskra. А вот на большие объемы реализации Lada Azimut в конце года компания не рассчитывает – выпуск стартует как раз в декабре, и производство будет наращиваться постепенно. Определяющий год для этого проекта – 2027-й, подчеркнул Соколов.

Ранее «За рулем» рассказал, что первые Азимуты уже поехали к дилерам.

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