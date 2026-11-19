Спрос на кроссоверы сместился в доступный сегмент — лидеры и новички показывают рост

Эксперты «Газпромбанк Автолизинг» изучили продажи кроссоверов ценой до 2,5 млн рублей. В октябре двадцать самых востребованных моделей суммарно разошлись тиражом 41,3 тыс. единиц – на 16% (5,7 тыс.) больше, чем месяцем ранее.

Однако в годовом выражении ниша просела на 9% (4 тыс. автомобилей). Среди двадцати популярных SUV четырнадцать моделей продемонстрировали месячный рост.

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Первое место занял Haval Jolion с 7,1 тыс. сделок (+18% к сентябрю, но – 20% к рекордному октябрю 2025 года). В бюджет укладываются только переднеприводные версии, а с механикой и базовой комплектацией можно сэкономить до 500 тыс. рублей. На второй строчке – Tenet T4L (6,3 тыс., +29% за месяц). Автомобиль стоит от 2,2 млн, и даже топовая комплектация «Прайм» не выходит за 2,5 млн. Замыкает тройку Lada Niva Travel (3,9 тыс. сделок, +8% за месяц и +22% за год). Прибавку обеспечила версия с двигателем 1,8 л, хотя пятидверке не хватает автомата.

Belgee X50+ разошелся тиражом 3,8 тыс. (+17%), а рекомендованные 2,2 млн дилеры поднимают до 2,4-2,5 млн из-за высокого спроса.

Haval M6 выбрали 2966 покупателей (+15%), Jeland J6 набрал 2309 (+10%), Omoda C5 – чуть более 2 тыс.(+88%) благодаря весеннему обновлению и стартовой цене от 2,3 млн.

Десятку лидеров замыкают Haval H3 и Jetour Dashing с показателем 1,8 тыс. проданных единиц.

Сразу несколько новичков – Tenet T4L, Belgee X50+, Jeland J6 и Changan Q05 – преодолели тысячный рубеж за месяц.

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг», отмечает, что средняя цена нового автомобиля держится в диапазоне 3,3-3,6 млн рублей, поэтому покупатели особенно внимательны к моделям, сохраняющим формат кроссовера, но позволяющим сэкономить.

При стабильном курсе рубля в декабре сегмент может вырасти еще на 10-15%, до 45-47 тыс. сделок.

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