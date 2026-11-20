Zeekr 7X 2027 дебютирует на автосалоне в Гуанчжоу с ценой от 2,8 млн рублей

27 ноября в Кантонском выставочном комплексе стартует автосалон в Гуанчжоу, и именно там Zeekr покажет кроссовер 7X 2027 модельного года для китайского рынка. Выставка продлится до 6 декабря: на площади 220 тыс. квадратных метров разместят 1106 машин, среди которых 707 электромобилей и подключаемых гибридов. По данным CarNewsChina, на той же площадке дебютируют Yangwang Altior и Mercedes-Benz VLE.

Заказать новинку можно по цене 229 800 юаней – это примерно 2,8 млн рублей. Снаружи 7X остался узнаваемым, хотя производитель добавил два новых оттенка кузова, золотой и фиолетовый.

Спереди по-прежнему стоит интерактивная световая панель Zeekr Stargate. Габариты – 4825×1930×1666 мм, колесная база – 2925 мм.

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Технически главные перемены – архитектура 900V и батарея на 85 кВт·ч. В салоне пять сидений с отделкой из цельной кожи Nappa. Интерьер обновили: установили модернизированное рулевое колесо, новые дверные панели и потолок из замши.

Передние кресла получили 12-точечный массаж с восемью режимами и тремя уровнями интенсивности, а также функцию нулевой гравитации. Спинки задних сидений регулируются электрически, продольный ход – 215 мм. Еще одна деталь – система помощи водителю G-ASD G-Pilot H7: она позволяет машине ехать от адреса к адресу, но водитель должен следить за дорогой.

О новом кроссовере Jeland C4 «За рулем» уже рассказывал.

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