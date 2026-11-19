Новые кроссоверы Hyundai Mufasa предлагаются в России с ценой от 3,25 млн рублей

На российских классифайдах начали продавать Hyundai Mufasa – семейный кроссовер, который создавали для китайского рынка и назвали в честь героя «Короля Льва». Выпуск налажен в двух странах: в Казахстане на Hyundai Trans Kazakhstan и в Китае на СП Beijing Hyundai.

Hyundai Mufasa

Судя по объявлениям, из наличия доступны как минимум две машины. В Екатеринбурге кроссовер оценили в 3 250 000 рублей, а в Минеральных Водах – в 3 599 000.

Остальные варианты предлагают привезти под заказ. Скажем, из Самары за 4 040 000 рублей готовы доставить версии Top и Night Edition Top; у второй есть фирменный «ночной» пакет Hyundai с затемненными элементами экстерьера.

Еще один Mufasa выставлен на заказ в Екатеринбурге за 4 799 900 рублей. Под капотом у него, как и у самарских машин, атмосферник объемом 2,0 литра мощностью 160 л. с. и с крутящим моментом 193 Нм.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Оснащение и особенности двигателя

Комплектации Top и Night Edition Top по ключевым пунктам совпадают: шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, однозонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электрорегулировки водительского кресла, подогрев передних сидений, центральные подлокотники спереди и сзади. Плюс цифровая приборная панель и мультимедиа на объединенных экранах диагональю по 12,3 дюйма.

Кроссовер из Китая вдобавок поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, получает 18-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги на крыше, систему кругового обзора с передними и задними парктрониками, датчики света и дождя, панорамную крышу с люком и автозатемняющееся зеркало заднего вида. Целый ряд электронных ассистентов водителя тоже в списке.

Интерьер Hyundai Mufasa

А вот с утильсбором вышло неудобно: двигатель имеет буквально одну лишнюю лошадиную силу, поэтому сбор в любом случае начисляют по коммерческой ставке. Помимо этого, на финальную сумму для машины, ввезенной под заказ, влияют курс валют, стоимость логистики до конкретного города, схема оформления и другие обстоятельства. Так что цена в объявлении далеко не всегда окончательная – она может сдвинуться как вверх, так и вниз.

О том, как в России сертифицируют новые кроссоверы, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!