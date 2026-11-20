Компания Lamborghini представила открытую версию суперкара Temerario

Главное техническое решение в Lamborghini Temerario Spyder – электрический жесткий верх, который убирается в вертикальном положении за сиденьями. Такой подход позволил инженерам из Сант-Агаты сохранить аэродинамику и жесткость кузова на высоких скоростях.

Процесс трансформации занимает 17 секунд и доступен на скорости до 50 км/ч. За движение крыши отвечают десять электроприводов, при этом итальянцы отказались от гидравлического насоса ради экономии места и снижения шума. Заднее стекло также имеет электропривод и может либо защищать салон от сквозняков, либо пропускать больше звука двигателя V8.

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Lamborghini Temerario Spyder

Вертикальная компоновка крыши оказалась не просто дизайнерским ходом. При открытом верхе центр тяжести спорткара оказывается на три миллиметра ниже, чем в закрытом состоянии. Если бы крыша укладывалась горизонтально, этот показатель вырос бы на семь миллиметров со смещением назад. Визуально автомобиль получил два выступа за сиденьями, которые удлиняют кокпит, а крышка моторного отсека новой формы делает двигатель V8 более заметным.

Силовая установка перешла от купе без изменений: 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом и три электромотора выдают суммарно 920 л.с.

Lamborghini Temerario Spyder

Разгон до 100 км/ч занимает 2,8 секунды, до 200 км/ч – 7,3 секунды, максимальная скорость достигает 343 км/ч. Жесткость кузова на кручение выросла на 6 процентов, на изгиб – на 9 процентов по сравнению с Huracán EVO Spyder. В салоне стало просторнее: запас места для ног увеличился на 46 мм, для головы – на 22 мм. Предусмотрена система обогрева шеи с тремя уровнями интенсивности, а опциональный пакет Alleggerita с карбоновыми элементами снижает массу на 22 килограмма.

Таким образом, главное отличие Temerario Spyder от купе – наличие жесткой складной крыши с электроприводом, которая убирается в отсек позади сидений. Усиления алюминиевого пространственного каркаса и улучшенная аэродинамика позволяют сохранить жесткость кузова и стабильность поведения автомобиля даже при опущенной крыше. Дополнительными преимуществами стали увеличенное пространство в салоне и система обогрева шеи, нелишняя в прохладную погоду.

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