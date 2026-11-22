Кроссовер VW T-Roc R получил флагманскую версию с ценой в 60 000 евро

Компания Volkswagen расширила гамму нового поколения T-Roc, представив полноценную «заряженную» модификацию R. Ожидается, что топовая версия появится у дилеров в первом квартале 2027 года, но оформить заказ можно уже сейчас. Автомобиль, созданный на платформе Golf R, станет самым динамичным представителем семейства.

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VW T-Roc R

Сердце новинки – двухлитровый турбомотор мощностью 333 л.с., работающий в связке с 48-вольтовой гибридной системой. Агрегат выдает 420 Н*м крутящего момента уже с 1900 оборотов, а стартер-генератор помогает устранить турбояму и рекуперировать энергию при торможении.

В отличие от соплатформенного Golf R, здесь двигатель соответствует стандарту Euro 7. Передача тяги на все колеса возложена на семиступенчатый робот DSG и систему Torque Splitter, способную распределять момент между задними колесами. С места до сотни кроссовер ускоряется за 5 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч.

Внешне T-Roc R легко узнать по агрессивному переднему бамперу с широким воздухозаборником, черной решетке с тремя горизонтальными планками и логотипам R на кузове.

Задняя часть украшена четырьмя патрубками титановой выхлопной системы Akrapovic и затемненными фонарями. То есть, элементы выхлопа изготовлены из титанового сплава, а не из обычной нержавеющей стали.

VW T-Roc R

В салоне установлены спортивные сиденья с контрастной синей прострочкой и руль с кнопкой выбора режимов движения. Шасси дополнено адаптивной подвеской DCC, прогрессивным рулевым управлением и 18-дюймовыми тормозами с синими суппортами.

Базовая стоимость Volkswagen T-Roc R составляет 59 995 евро. Это примерно на 10 000 евро дороже версии R-Line с 204-сильным двигателем.

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