Toyota показала пикап Corolla Deck на платформе TNGA-C: старт продаж в 2027 году

Компактный пикап Corolla Deck – новая модель Toyota. Собирать машину будут в Бразилии, на заводе в Сорокабе, а до дилеров она доберется в следующем году.

Toyota Corolla Deck

За основу взята платформа TNGA-C – та же, что у Corolla Cross и других представителей семейства Corolla. Передняя часть кузова перешла к пикапу от кроссовера практически без изменений: капот, фары, крылья и двери знакомы по Cross. Зато корму переработали целиком. Колесная база стала длиннее, за пятиместным салоном появилась грузовая платформа, а борт сделали откидным и встроили в него подножку – есть еще и крышка кузова.

Toyota Corolla Deck

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Подробных характеристик Toyota пока не дала. Кстати, надпись HEV на заднем борту прямо намекает: под капотом стоит самозаряжающаяся гибридная установка. По информации Carscoops, модель могут предложить и с полным приводом. Позже, как предполагает издание, в линейке появится подключаемый гибрид – он сможет работать и на бензине, и на этаноле.

Рынок у новинки – Южная Америка. Конкуренция там серьезная: Fiat Toro, Ram Rampage, а в перспективе еще Volkswagen Tukan, Renault Niagara и BYD Mako.

О том, какие кроссоверы сейчас выбирают россияне, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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