«Автостат»: вторичный авторынок РФ в октябре просел на 8,6%

В октябре 2026 года российский рынок легковых автомобилей с пробегом показал снижение относительно прошлогодних значений.

Согласно данным агентства «Автостат», за месяц россияне приобрели 596,6 тыс. таких машин, что на 8,6% меньше, чем в октябре 2025 года, когда было продано 653 тыс. единиц. При этом относительно сентября текущего года продажи выросли на 7,1% (месяцем ранее было реализовано 557,1 тыс. автомобилей).

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Лидерство по продажам на вторичном рынке сохраняет отечественная марка Lada: в середине осени было куплено 134,3 тыс. таких автомобилей. Второе место занимает японская Toyota с показателем 62,8 тыс. единиц. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai (32,5 тыс. и 31,9 тыс. штук соответственно), а замыкает первую пятерку немецкий Volkswagen (27,2 тыс. штук).

В модельном рейтинге первенство удерживают классические автомобили Lada – 22,3 тыс. проданных машин. Следом идут Lada Samara 2 (15,1 тыс.), Lada Priora (14,5 тыс.), Lada Granta 2 (13 тыс.) и Lada Niva Legend (11,7 тыс.). Самой востребованной среди подержанных иномарок остается Kia Rio (11,4 тыс. штук). В десятку лидеров также вошли Hyundai Solaris, Toyota Corolla и Lada Granta.

За первые десять месяцев 2026 года в России было реализовано 5 млн 106 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Этот показатель на 0,7% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

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