Новые Peugeot 5008 2026 года предлагаются в России с ценой от 4,9 млн рублей

Опубликован российский прайс-лист на семиместный кроссовер Peugeot 5008 2026 года выпуска. Комплектация по-прежнему одна, цена не изменилась, зато список оснащения по сравнению с машинами 2024 года заметно поменялся.

Peugeot 5008

Рекомендованная розничная цена – 4 899 000 рублей. Столько же просят и за кроссовер 2024 года: старый прайс на сайте дистрибьютора сохранился и продолжает действовать.

Под капотом у обеих машин одинаковый агрегат – турбированный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 211 л.с., который работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод, как и раньше, только передний.

Выходит, вся разница между двумя годами выпуска сосредоточена в оснащении, и вот тут перемен хватает.

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Что убрали из оснащения

Первое, что бросается в глаза, – передние кресла. У машин 2026 года пропали функция массажа, память настроек водительского сиденья и электрорегулировка поясничной поддержки обоих передних кресел; число направлений электрорегулировки сократилось с восьми до шести.

Peugeot 5008

Беспроводной зарядки для смартфона тоже больше нет. Заодно исчезли декоративная светодиодная подсветка по периметру панорамной крыши, подсветка передних дверных панелей, подлокотников и подстаканников переднего ряда, алюминиевые накладки на дверных порогах, педалях и месте отдыха для ноги.

Поменялась и отделка салона: вместо комбинированной отделки сидений натуральной кожей Claudia цвета Habana и вставок Alcantara на дверных панелях теперь заявлены темная натуральная кожа Claudia и вставки, имитирующие карбон. Мультифункциональный руль отделан гладкой кожей вместо перфорированной, а хромированной вставки «GT» на нем нет.

Что до «специального» белого перламутра, раньше за него доплачивали 35 000 рублей. Для автомобилей 2026 года этот цвет доступен наравне со стандартными черным и серым – без доплаты.

Что осталось в комплектации

Из заметного в оснащении – встроенные онлайн-сервисы российской платформы PlayAuto от компании Navio. Она объединяет навигацию от 2ГИС, сервис оплаты топлива на АЗС, музыку, подкасты и аудиокниги.

Безопасность закрывают фронтальные и передние боковые подушки плюс шторки, а комплект электронных помощников включает адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе. Стоят на кроссовере и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Боковые зеркала получили электрорегулировки, обогрев, электропривод складывания, функцию наклона при движении задним ходом и датчики «слепых зон». Есть полностью светодиодная оптика, цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, система кругового обзора, передние и задние датчики парковки, электропривод багажника и многое другое.

О том, какие кроссоверы до 2,5 млн рублей покупают россияне, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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