Кисенков: мыть машину зимой нужно раз в 1-2 недели, днище промывать обязательно

Автоэксперт Василий Кисенков рассказал, как правильно мыть машину в холодное время года и с какой периодичностью это делать. По его словам, зимой автомобиль стоит отправлять на мойку раз в 1-2 недели – так с кузова и днища смываются соль и дорожные реагенты, которые ускоряют коррозию.

Соленая вода, как подчеркнул Кисенков, проникает в металл глубоко. Поэтому ограничиваться мойкой кузова бессмысленно: днище тоже нужно тщательно промывать, особенно если антикоррозийной обработки у автомобиля нет.

В мороз эксперт советует выбирать мойки с теплыми боксами. На улице вода быстро превращается в лед.

Лить горячую воду на промерзшую машину нельзя: резкий перепад температур может привести к трещинам на стеклах. Мнение о том, что зимняя мойка сама по себе портит краску, Кисенков назвал мифом. Опасность возникает только тогда, когда лакокрасочное покрытие уже повреждено. После мойки автомобиль необходимо хорошо просушить.

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Ручки, стекла и зеркала: уязвимые места

Отдельно эксперт выделил выдвижные ручки, безрамочные стекла и складные зеркала. Если в механизмах останется вода, они могут замерзнуть и заблокировать доступ в салон или выход из него. Примерзшую деталь нельзя дергать или нагружать электропривод – ее нужно аккуратно отогреть.

Струю высокого давления, предупредил Кисенков, нельзя подносить вплотную к камерам, датчикам, замкам и уплотнителям. От дождя эти элементы защищены, а вот от мощного напора воды – нет. Если влага попадет внутрь, возможны обледенение, сбои электроники и дорогая замена узлов.

Кроме того, после мойки нужно просушить дверные проемы и лючок бензобака. Резиновые уплотнители эксперт рекомендует обрабатывать силиконовой смазкой два раза в год – перед зимой и после нее. Такая обработка помогает избежать примерзания дверей и продлевает срок службы резины до 15-20 лет.

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