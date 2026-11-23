Крупный минивэн с запасом хода 915 км начали собирать в Белоруссии
На СП ЗАО «Юнисон» запустили выпуск Voyah Dream – последовательного гибрида и самой крупной модели в линейке бренда. Белорусским покупателям предложат две комплектации. Premium 4WD стоит 215 000 рублей, Flagship 4WD – 222 000 рублей; в пересчете это 5,9 и 6,1 млн российских рублей соответственно. Сборка идет методом SKD (Semi Knocked Down), хотя локализацию модели обещают усилить.
Двухмоторная электрическая установка выдает суммарно 422 л.с. и 620 Нм крутящего момента. До 100 км/ч минивэн разгоняется за 5,9 секунды. Гибридная схема здесь последовательная: на электротяге запас хода составляет 185 км, а суммарно – до 915 км по циклу CLTC.
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Для местного рынка подготовили пакет адаптации. В него вошли русификация мультимедийной системы и полная оцинковка кузова, включая крышу. Заряжать автомобиль можно через порт GB/T. Плюс машина получает «зеленые» номера, а они дают некоторые льготы.
Voyah Dream стал очередной «зеленой» моделью, освоенной «Юнисоном».
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