Где в России лучше продаются машино-места в новостройках: топ-10 регионов

Квартира в новостройке – еще не гарантия, что место для машины найдется. Застройщик может заложить подземный или наземный паркинг, но продажи машино-мест все равно будут плестись позади квартир. Аналитики премии URBAN посчитали, где этот разрыв минимален; с результатами исследования ознакомился «Рамблер/авто».

Методика простая: смотрят, сколько квадратных метров жилья приходится на каждый проданный «квадрат» парковки. Чем цифра меньше, тем лучше баланс – парковочная инфраструктура расходится почти так же бойко, как квартиры.

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Приморье, Кубань и Красноярск впереди

Самая сбалансированная картина сложилась в Приморском крае: 15,7 кв. м жилья на 1 кв. м проданного паркинга. Следом идут Краснодарский край с 16,1 и Красноярский с 17,4, а замыкают пятерку Новосибирская и Омская области.

Логика рейтинга обратна привычной. Низкий показатель означает, что площадь реализованных машино-мест сопоставима с площадью проданных квартир – проще говоря, паркинг не зависает на складе.

– Приморский край – 15,7 кв. м жилья на 1 кв. м проданного паркинга.– Краснодарский край – 16,1 кв. м.– Красноярский край – 17,4 кв. м.– Новосибирская область – 18,5 кв. м.– Омская область – 19,6 кв. м.– Самарская область – 19,8 кв. м.– Москва – 21,9 кв. м.– Тюменская область – 22,4 кв. м.– Ставропольский край – 22,8 кв. м.– Татарстан – 22,9 кв. м.

У столицы в этом списке лишь седьмая строчка – 21,9 кв. м. Позади Тюменская область (22,4), Ставропольский край (22,8) и Татарстан (22,9); впереди Самарская область с 19,8.

Средний разрыв по стране вырос

В среднем по России на 1 кв. м проданного паркинга приходится 30 кв. м жилья. За год разрыв увеличился на 9,4%: квартиры уходят быстрее, чем места на стоянке.

Сильнее всего расхождение выросло в Тюменской области – на 38,5%. Новосибирская область прибавила 16,6%, Москва – 11,5%.

По общему объему проданных парковочных площадей столица по-прежнему первая, хотя ее доля в общероссийском показателе за год снизилась с 31,2% до 27%. Краснодарский край, напротив, прибавил 1,4 процентного пункта, Свердловская область – 1,2 п.п., Хабаровский край – 0,9 п.п.

Сколько парковок закладывают в проекты

Отдельно аналитики посмотрели, сколько парковочной площади девелоперы вообще предусматривают в новых жилых комплексах. В среднем по стране на 1 кв. м паркинга приходится 13,4 кв. м жилья, причем по регионам вилка широкая – от 7-9 до 23-29 кв. м.

Татарстан – показательный пример: 8,9 кв. м жилья на «квадрат» паркинга, то есть парковок в проектах закладывают много. А по фактическим продажам республика только десятая: машиноместа здесь расходятся хуже, чем рассчитывали застройщики.

Ольга Хасанова, генеральный директор проектов URBAN, описывает ситуацию так: «Парковочные места в российских реалиях – заведомо проблемный актив для застройщиков. С одной стороны, постоянно слышны жалобы на их нехватку, а с другой, паркинги годами могут стоять полупустыми из-за слабого спроса. Примечательно, что Москва в этом отношении мало отличается от других городов-миллионников. Цена стандартного машино-места площадью 13,25 кв. м в столице составляет 10-18% стоимости двухкомнатной квартиры – примерно столько же в Краснодаре и Новосибирске. В Казани этот показатель достигает 13-19%. Это эквивалентно 20-25 среднемесячным зарплатам, в Москве – 12-18, в большинстве региональных центров – 10-14».

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