Гибридный Haval Jolion Max вышел на мировой рынок: известны цены

Кроссовер Haval Xiaolong дебютировал в Китае в 2023 году – с параллельной гибридной схемой. Правда, на домашнем рынке модель не прижилась: спрос оказался слишком низким, и машину убрали из продажи. Зато в начале 2026-го GWM вывела ее глобальную версию на внешние рынки, дав ей другое имя – Jolion Max.

Сначала этот SUV предложили в трех исполнениях: бензиновом, обычном гибридном и полностью электрическом. Теперь к ним добавился подзаряжаемый гибрид. Кстати, еще раньше прототип замечали на дорожных испытаниях в Китае.

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Добрался такой вариант до Южной Африки. Там Jolion Max с параллельной гибридной установкой уже можно купить – причем в единственной модификации с довольно скромным по звучанию названием Super Luxury.

Haval Jolion Max

326 л.с., 18 кВт·ч и 115 км на электротяге

Под капотом – связка 1,5-литрового ДВС на 150 л.с. и электромотора на 177 л.с. Суммарно система выдает 326 л.с. и 513 Нм, привод только передний.

От китайского Xiaolong трехлетней давности такая установка отличается заметно: у той версии был атмосферный мотор и электродвигатель послабее. А вот тяговая батарея на 18 кВт·ч – уже особенность Max. Полного заряда хватает на 115 км пробега по циклу NEDC.

Габариты – 4590 х 1877 х 1675 мм при колесной базе 2710 мм. Для наглядности: стандартный Jolion, популярный в России, короче на 118 мм, уже на 3 мм и ниже на 94 мм. Снаружи такую версию выдает закрытая решетка радиатора, а еще она может тянуть прицеп массой 1500 кг. Багажник – 440 литров, со сложенным вторым рядом объем растет до 1125 литров.

Цена в ЮАР и оснащение Super Luxury

За Super Luxury просят 599,9 тысячи рэндов – это около 2,85 млн рублей. Бензиновый «Макс» в ЮАР стоит от 429,9 до 494,9 тысячи рэндов (2,05-2,35 млн рублей), а исполнение с обычным гибридом без внешней зарядки оценили в 469,9 тысячи (2,23 млн рублей).

В список оснащения для местного рынка вошли 19-дюймовые диски, шесть подушек безопасности, шесть динамиков и голосовое управление. В салоне – 14,6-дюймовый сенсорный экран и 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедиа дружит с Apple CarPlay и Android Auto. Передние кресла получили электропривод регулировки.

Если говорить о других версиях Jolion Max, бензиновая опирается на 1,5-литровый двигатель в двух форсировках – 141 и 171 л.с. – в паре с 7-ступенчатым роботом. Классический гибрид собран из того же 1,5-литрового мотора и электродвигателя, вместе они дают 223 л.с. и 518 Нм. Полностью электрическое исполнение предлагает электромотор на 204 л.с., батареи на 58,3 или 61 кВт·ч в зависимости от версии и запас хода от 400 до 430 км.

О том, какие китайские автомобили сейчас популярны в России, «За рулем» уже рассказывал.

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