«Автостат»: продажи легковых автомобилей с пробегом в октябре упали на 8,6%

В октябре россияне приобрели 596,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 8,6% меньше, чем в том же месяце 2025 года. Об этом сообщается в пресс-релизе аналитического агентства «Автостат». Результат октября превосходит результат сентября 2026 года на 7,1%.

Рейтинг самых популярных марок возглавляет Lada с результатом134,3 тыс. таких подержанных машин. Второе место принадлежит Toyota - 62,8 тыс. единиц. Далее следуют Kia и Hyundai (32,5 тыс. и 31,9 тыс. шт. соответственно). Замыкает Топ-5 Volkswagen - 27,2 тыс. шт. В десятку вошли марки Nissan, Honda, Chevrolet, Renault и Ford.

В первой десятке все марки показали рост к уровню месячной давности. При годовом сравнении все представленные бренды, кроме Honda (+0,7%), ушли «в минус». Наименьшее падение среди них демонстрирует Volkswagen (–3,7%), самое глубокое - Kia (–17,8%).

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В рейтинге самых популярных моделей вторичного рынка по итогам октября первенство сохраняет «классическое» семейство Lada. В середине осени россияне купили 22,3 тыс. таких машин. Следующие пять позиций тоже занимают представители марки Lada - Samara 2 (15,1 тыс. шт.), Priora (14,5 тыс. шт.), Granta 2 (13 тыс. шт.), Niva Legend (11,7 тыс. шт.) и 110 (11,4 тыс. шт.).

Самой популярной иномаркой с пробегом стала Kia Rio (11,4 тыс. шт.). Восьмую строку рейтинга занял еще один «кореец» - Hyundai Solaris (11,1 тыс. шт.). Десятку моделей-лидеров вторичного рынка замкнули Toyota Corolla и Lada Granta (10,8 тыс. и 10,6 тыс. шт. соответственно).

В сравнении с сентябрем все представленные модели имеют положительную динамику, а лучше всего ситуация обстоит у внедорожника Lada Niva Legend (+16,4%). По отношению к октябрю 2025-го рост отмечен только у Lada Granta 2 (+14,5%) и Toyota Corolla (+4,1%). Другие восемь моделей находятся «в минусе», а сильнее всех потеряли «классические» автомобили Lada (–26,2%).

По итогу 10 месяцев 2026 года россияне стали обладателями 5 млн 106 тыс. легковых автомобилей с пробегом. И это на 0,7% больше, чем в январе-октябре прошлого года.

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