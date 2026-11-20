GWM начала сертификацию нового кроссовера Wey DE06 в России

Great Wall Motor (GWM) запустила в России сертификацию нового премиального кроссовера Wey с заводским обозначением DE06. Модель должна заменить Wey 05 и Wey 07, которые уже покинули рынок.

Процедуру проходит китайская версия автомобиля, выпускаемая в Тяньцзине. Как предполагается, за индексом DE06 скрывается гибридный SUV Wey V8X, недавно дебютировавший в Китае. Длина машины – менее пяти метров, а силовая установка выдает до 694 л.с. На электротяге она способна проехать до 324 км; разгон до 100 км/ч занимает 4,5 секунды. По сути V8X представляет собой укороченную версию V9X без третьего ряда сидений.

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Если отталкиваться от китайских цен, новинка стоила бы около 7 млн рублей. Это делает ее доступнее флагманского V9X, который оценивается от 9,7 млн рублей.

О том, какие китайские автомобили сейчас популярны в России, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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