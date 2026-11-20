Как предотвратить налипание снега на колесные арки

С наступлением холодов владельцы автомобилей нередко сталкиваются с одной и той же напастью: после проезда по снежной каше на колесных арках намерзают внушительные куски льда. Утром это оборачивается реальной головной болью. Застывшая масса сковывает движения, а при выкручивании руля запросто может зацепить колесо.

По сути, снизить интенсивность налипания можно еще на этапе подготовки. Для этого хватает обработать подкрылки и брызговики. На деле самый простой и бюджетный вариант – взять обычную силиконовую смазку в баллончике. На пластике она формирует водоотталкивающий слой, и мокрый снег уже не так сильно пристает к поверхности.

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Правда, тут есть важный нюанс: следите, чтобы состав не угодил на тормозные диски, колодки или покрышки.

В интернете, кстати, можно наткнуться на советы мазать подкрылки свиным салом либо соляркой. Экспериментировать с подобными «рецептами» не стоит. Подобные средства собирают на себя грязь, способны испортить резиновые элементы, а у солярки вдобавок еще и запах малоприятный.

Жидкий автомобильный воск – вполне неплохая альтернатива. Зато перед покупкой убедитесь, что производитель разрешает наносить его на материал ваших подкрылков.

Убирать заледеневший снег тоже нужно с умом. Никаких острых предметов и сильных ударов – иначе пластиковые детали и их крепления не выдержат. Отвертка, лопатка или пинок ногой легко приводят к поломке подкрылка или брызговика.

О том, когда ремонт шин оправдан, а когда проще купить новые, «За рулем» уже рассказывал.

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