Euro NCAP провел краш-тесты трех кроссоверов Chery Lepas по новому стандарту

Европейский комитет Euro NCAP разбил три кроссовера Chery Lepas по более жесткому регламенту 2026 года. На российском рынке эти машины известны под локальной маркой Tenet Plus. Все три модели получили максимальные пять звезд, хотя без замечаний не обошлось.

Регламент обновили в 2026-м, и от программы 2023 года он отличается заметно. По словам организаторов, такого масштабного пересмотра не было с 2009 года. Пересмотрели все категории: теперь они называются «Безопасное вождение», «Предотвращение аварий», «Безопасность во время аварий» и «Поставарийная безопасность».

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Lepas в России и на испытаниях

Суббренд Lepas сейчас развивают как самостоятельное направление в глобальной стратегии Chery Holding Group. В России модели продают под маркой Tenet Plus, а выпускают их полным циклом – со сваркой, окраской и сборкой – на калужском заводе холдинга «АГР». Вскоре бренд должен выйти и на рынок Казахстана.

В ноябре на тесты по методике Euro NCAP-2026 попали сразу три кроссовера. Lepas L4 и L6 оснастили электрической силовой установкой, а флагманский L8 получил подзаряжаемую гибридную систему PHEV. Каждая машина заработала пять звезд, но у каждой нашлись свои слабые места.

Выводы экспертов Euro NCAP изучило издание «Китайские автомобили»; по каждой модели есть свои нюансы.

Lepas L4 EV: 64% и слабый мониторинг пассажиров

Электрическая версия младшего Tenet Plus L4 – Lepas L4 EV – снаружи отличается от машины с ДВС. Вместо решетки радиатора у нее закрытая передняя часть, а головная оптика стала привычнее: прежние ДХО «глаза леопарда» уступили место основным блокам фар.

В категории «Безопасное вождение» кроссовер набрал 64%. Главная претензия – система мониторинга пассажиров, которой досталось лишь 45%. Она не распознает неправильно пристегнутый ремень, например если он проходит за спиной, и не видит пассажиров в рискованных позах вроде ног, закинутых на переднюю консоль.

За «Предотвращение аварий» модель получила 84%: фронтальное столкновение – 91%, выезд на встречную полосу – 85%. А вот автономное экстренное торможение при пересечении траектории мотоциклистом или пешеходом сработало слабее – 64%. Зато «Защита во время аварий» принесла 90%, а «Поставарийная безопасность» – 92%; в первом случае оценку немного снизили из-за травмоопасных стоек лобового стекла, во втором – из-за работы eCall, которая автоматически связывается со службами экстренной помощи.

Lepas L6 EV: 62% и штраф за выезд с дороги

Lepas L6 EV – электрическая версия российского Tenet Plus L6. Снаружи она повторила перемены L4 EV: решетка радиатора исчезла, двухъярусная головная оптика тоже, а на месте прежних элементов появилась закрытая передняя часть с характерным «прищуром» светодиодных фар.

В «Безопасном вождении» более крупный электрокар получил 62%. Минусы те же, что у L4 EV, плюс нашелся еще один: система определения ребенка, оставленного в салоне, не соответствует европейским требованиям. Из-за этого комплекс мониторинга пассажиров оценили всего в 30%.

«Предотвращение аварий» снова дало результат, близкий к L4 EV, но без потерь не обошлось. Система удержания в полосе движения допустила выезд автомобиля за пределы дорожного покрытия после столкновения – за это последовал дополнительный штраф. В итоге в категории электрокар получил 78%.

В «Защите во время аварий» передняя часть машины – стойки лобового стекла и капот – оказалась особенно опасной для велосипедистов и взрослых пешеходов: здесь всего 64%. Общий итог сегмента все равно хороший – 87%. А в «Поставарийной безопасности» Lepas L6 EV набрал 95%; среди всех моделей, протестированных Euro NCAP в 2026 году, лучшее значение (100%) есть только у нового Audi Q7.

Lepas L8 PHEV: пять звезд заочно

Флагманский Lepas L8 PHEV тоже получил пять звезд по Euro NCAP-2026, однако реальные краш-тесты для него не проводили. Европейские эксперты решили, что «восьмерка» имеет аналогичную конструкцию с Lepas L6, поэтому итоговую оценку построили на результатах испытаний паркетника L6.

По сути, гибрид получил максимальный рейтинг, не пройдя ни одного испытания. Показатели безопасности у него полностью совпали с уже протестированным L6: в «Безопасном вождении» – 62%, в «Предотвращении аварий» – 78%.

В категории «Защита во время аварий» Lepas L8 заработал 87%, а за «Поставарийную безопасность» – 95%. На деле это те же цифры, что и у L6, – конструкция у машин схожая, других данных Euro NCAP по флагману не приводит.

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